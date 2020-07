Miguel Arce reveló en el programa “En Boca de Todos” sus sentimientos hacia su pareja, Maripily Rivera, integrante de “Guerreros 2020″ revelando que está muy bien con ella. “Maripily es una top es Puerto Rico, en México, en todos lados. Mi manager nos presentó y todo va muy bonito. Nos estamos conociendo, ella es una gran mujer, tengo la suerte de poder haber llamado su atención”, señaló el peruano quien acaba de cumplir tres semana de relación con la puertorriqueña.

Por su parte Maripily tampoco se cansó de llenar de elogios al popular “Thor”. “Él es mi todo, mi amante, mi hombre, es mi doctor. Para mí es el hombre perfecto, me enamoré del hombre perfecto”, dijo la boricua quien consultada sobre qué opina de que Miguel haya besado en Perú otros labios, señaló que “eso fue pasado, ahora estos labios son únicos y él lo sabe. ¿Si me incomoda? No, porque con quien duerme y pasa las noches es con esta mujer”.

NO CONOCE EL DEPARTAMENTO DE MARIPILY

De otro lado, Arce reveló que no ha podido aún visitar el departamento que la integrante de “Guerreros 2020″ tiene en el malecón de Miami. “No he tenido oportunidad, trabajamos muchos, pero lo principal es la salud. Ella tiene una lesión y parece que se tiene que operar, la salud está primero, lo del departamento es lo de menos. A mí me importa Maripily no lo demás”, indicó no sin antes revelar que Nicola Porcella si tuvo oportunidad de conocer su casa.

“Ellos viajaron a Miami para ver el tema de sus papeles y coincidieron en el viaje nada más. Lo digo yo antes que lo digan ustedes”, reveló el peruano no sin antes llenar de elogios a su nueva pareja. “Ella es una mujer súper power, definitivamente un mujerón”.

“LO TIENE TODO”

Entretanto, Maripily tampoco se quedó atrás y destacó las cualidades del exhico realitie. “Él es el hombre completo que lo tiene todo. Es un cabalero, sexy, enfocado en su trabajo, su esencia es única y lo hace diferente a otros hombres. Espero que sigamos juntos por siempre”, indicó.

Miguel Arce también reveló que no es que tenga a sus pies a Maripily., pus “ya quisiera tenerla ahí, pero tiene una personalidad, es muy solidaria, creo que los dos esta,os exactamente en el mismo nivel por es nos completamos y nos apoyamos mucho. Yo soy sincero y siempre lo he sido y creo que eso fue lo que le gustó de mi. Ella es una mujer bastante completa, decidida, que sabe lo que quiere”, refirió.

Consultada Maripily si perdonaría una infidelidad, de forma categórica dijo que “no. Yo soy una persona que no persona y a la primera que me haga next. él lo sabe y dudo que se porte mal, eso lo hablamos desde el principio de la relación”, precisó. Acto seguido Miguel replicó: “Es lo correcto, yo sé lo que ahora quiero en a vida, ya no tengo 20 años. Ya me divertí lo suficiente antes”, acotó.