La periodista Milagros Leiva, ha decidido aclarar sus recientes declaraciones sobre la eventual apertura de peluquería y salones de belleza en el Perú, como parte de acciones para reactivar la economía en pleno Estado de Emergencia.

La presentadora de Willax TV expresó su apoyo a todos los trabajadores del rubro de la belleza, entre ellos, Carlos Cacho: “(...) a ti y a todos los que trabajan en salones de belleza que no han sido considerados en la primera línea de reactivación. Verse bien no es asunto de vanidad, cómo dicen ustedes: es asunto de salud emocional”.

Además se refirió a los ‘troles’ que han descontextualizado sus palabras.

Te apoyo @CachoMakeUp a ti y a todos los que trabajan en salones de belleza que no han sido considerados en la primera línea de reactivación. Verse bien no es asunto de vanidad, cómo dicen ustedes: es asunto de salud emocional. Allá los troles que descontextualicen lo que digo. — milagrosleiva (@MilagrosLeivaG) May 17, 2020

Como se sabe, en la edición del jueves 14 de mayo de su programa que se emite por Willax, dedicó un saludo a una de sus peinadoras y aprovechó para expresar públicamente que está a favor de que las autoridades permitan que los centros de belleza reabran.

"En esta pandemia se me están cayendo todas [las extensiones] y la verdad es que no sé cuándo van abrir las peluquerías, los salones de belleza, etcétera. Cuando me peinan, me dicen 'se salió otra extensión. Y yo digo Dios mío qué vamos hacer’. Así que pronto me verán sin un pelito como siempre, pero todavía tengo algunas (extensiones)”, había resaltado.

