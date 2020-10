Milena Zárate se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida tras el tormentoso romance y diferencias que tuvo con el padre de su hija, Edwin Sierra. Y es que la modelo ahora se encuentra muy enamorada de un joven 8 años menor que ella, de nombre Augusto Barrera.

La colombiana aseguró para las cámaras de “Amor y Fuego” que no considera que el futbolista sea un ‘chibolo’, pues la diferencia de edad no es mucho y es irrelevante.

“Va a cumplir 30. Chibolo para mi es de 20 años, pero él ya ha vivido sus locuras, sus cosas, es un hombre centrado. Le llevo 7 años, tampoco es que sea una diferencia abismal”, comenzó contando.

Asimismo, comenta que conoció a Augusto mediante las redes sociales. “Lo conocí porque me buscó por Instagram para promocionarle unas planchas, secadoras, porque él vende eso. Me buscó para regalarme unas cosas para mi salón”, agregó.

“Me hace feliz y hace mucho tiempo, años, que no me sentía de esta manera (...) Me gustaría tener un niño, casarme y tener un hogar”, finalizó.

Milena Zárate enamorada de su chibolo - Ojo

TE PUEDE INTERESAR