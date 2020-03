El bailarín Patricio Quiñoñes, quien se hizo conocido en el mundo de la farándula por su romance con la modelo Milett Figueroa, muestra cómo gracias a su talento ha podido sobresalir no solo nacionalmente, sino también en el extranjero.

Y es que el popular ‘Pato’ fue invitado a formar parte del equipo de bailarines en “Premios Tu Música Urbano”. El evento tuvo lugar en Puerto Rico, hasta donde viajó el coreógrafo para embarcarse en esta increíble aventura.

El exchico reality acompañó a distintas estrellas mundiales del género urbano como Nicky Jam, Sech, Wisin y Yandel, entre otros.

“Decirles lo feliz que me sentí siendo de otro país y estar pisando ese escenario con este fantástico ‘crew’ de bailarines. Un día estaba en Instagram viendo como muchos amigos estaban en lugares donde yo también quería bailar, con artistas que yo siempre he escuchado y me dije: bueno entonces párate y hazlo”, escribió en su Instagram.

Asimismo, Quiñones aprovechó el momento y les dejó una reflexión a sus seguidores sobre la lucha por sus sueños.

“Veo que mucha gente habla de los contactos, de gente con mucho talento sin contactos y gente que no es tan buena y tiene todas las oportunidades. Yo pensaba similar, pero en este viaje entendí que la frase ‘nada cae del cielo’, es cierta. Quieres lograr algo, crea tu oportunidad, trabaja por ello en silencio”, concluyó el coreógrafo.

