Después de estar un mes en Lima, Milett Figueroa regresó a Argentina para reencontrarse con Marcelo Tinelli. La actriz fue consultada por la supuesta infidelidad del conductor con la modelo Cande Lecce.

Además, le consultaron a Milett sobre los rumores de una ruptura con el argentina, sin embargo, ella asegura que todo está bien entre ellos.

“Yo ya dije que estamos bien y la otra persona también. Cuando queramos comunicar algo, lo comunicaremos si es que así se da, pero nosotros estamos bien. Se pueden decir mil cosas y yo soy la única que sé la verdad, Marcelo es el único que sabe la verdad. Así que todo bien. La verdad que estoy muy bien. Todas las parejas tenemos diferentes etapas, diferentes tiempos. Y nosotros estamos bien ”, declaró Milett para el programa LAM.

Según Figueroa, su relación está mejor que nunca y afirma que no le molestan las especulaciones ‘porque trabaja en este mundo’.

“Se han hablado tantas cosas que yo digo ‘¿qué novela estoy viendo? Porque no me presentaron el tráiler’. No me puede fastidiar nada de lo que se pueda decir en el medio porque trabajo también en este mundo y entiendo muchísimo lo que se dice, o lo que no se dice, para un poco investigar sobre las relaciones públicas”, sostuvo.

“ Las personas competentes en hablar sobre la relación ya dijimos que todo está bien y no hay más que buscar o encontrar algo que no existe. Yo ya dije que estamos bien y la otra persona también ”, añadió.

