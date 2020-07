La conductora Mónica Cabrejos no dudó en referirse sobre Mayra Couto, quien actualmente se encuentra en el ojo de la tormenta por las críticas que viene recibiendo tras pedirle a sus seguidores que “vayan al médico a evaluar sus cuerpos, si no desean ser mamá”.

Es por ello, que en la última edición de su programa por Radio Capital, utilizó unos minutos para mostrar su respaldo a la actriz, pese a que no está de acuerdo con sus declaraciones.

“Uno puede estar de acuerdo o no, pero hay algo que creo que nos falta a nosotros los peruanos cuando escuchamos una opinión que no parece altisonante o con la que no estamos de acuerdo, que inmediatamente para derribar el argumento de la otra persona, la insultamos”, comenzó diciendo.

“Yo no estoy de acuerdo con la opinión de Mayra Couto, pero eso no significa que voy a decir que está loca, que es una feminazi, que le cierren la cuenta. Eso no va conmigo, existe la libertad de expresión”, agregó.

Asimismo, la periodista hizo hincapié en el tema de los insultos cuando uno no está de acuerdo con la opinión de alguien. “Los que están de acuerdo contigo, celebrarán y los que no, deben mirar hacia otro lado. No estoy de acuerdo con los insultos y creo que a los peruanos y a las redes sociales les hace falta bastante tolerancia y respeto por la opinión ajena”, sentenció.

