Mónica Cabrejos se presentó en el programa de Magaly Medina para hablar sobre temas de infidelidades en la farándula peruana. Además, al ser consultada sobre Yahaira Plasencia y su nueva faceta como presentadora de TV en Al Sexto Día, la exvedette evitó dar algún comentario.

“Quién le hizo el casting (…) si ni quisiera como cantante tiene algo que decir, ahora como conductora (…) deben estar bien caídos de casting o pagan tan poco que nadie aceptó”, expresó Magaly Medina.

Al escuchar a Magaly, Mónica Cabrejos respondió con humor y evitó profundizar en el tema. “Ay Magaly, no me comprometas, por favor (...) cuando no tienes nada bueno qué decir, no digas nada”

Te puede interesar