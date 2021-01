¿Qué le pasó? Monique Pardo sorprendió a propios y extraños al revelar que bajó 12 kilos debido a una enfermedad cardiaca que la hizo padecer en esta pandemia por el coronavirus. La cantante indicó que se encuentra en recuperación tras haber superado este complicado momento.

En un informe de América Espectáculos se logra ver a Monique un tanto demacrada y bastante afectada por el tema de su salud. “Me costó salir, son un montón de cosas. Todo el mundo cree que me he hecho la manga. Al adelgazar, uno de verdad que bota la grasa, bota los triglicéridos. No comía, estoy viva de milagro”, manifestó.

Por otra parte, la intérprete de ‘Caramelo’ confesó que su depresión fue tanta, que intentó quitarse la vida. “Tengo que confesar que se me pasó por la cabeza, yo quise acabar con mi vida, felizmente no tenía una pistola en ese momento. Me dio una depresión no poder abrazar a mis criaturas, familia, habiendo esperado tanto”, expresó.

Monique Pardo sobre su enfermedad cardiaca - Ojo

