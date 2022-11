La locura por ‘Bad Bunny’ se desató con la llegada del cantante urbano a tierras peruanas, donde ofrecerá dos conciertos por los que miles de fans lucharon para conseguir entradas, sin embargo, Monique Pardo no es una de ellas, rechazando lo que otros desean.

“Me invitaron y les dije que no. Así que me regalaren las entradas, no iría porque no me gusta”, fue así como Monique Pardo confesó que rechazó las muy cotizadas entradas para ver a Bad Bunny según el diario ‘Trome’. Donde reveló que su amistad con los organizadores del evento le da ciertos privilegios.

Sin temor a decepcionar a sus fans, Monique Pardo ninguneó al cantante de Puerto Rico, asegurando que Joan Manuel Serrat es mejor para ella: “Nada de Bad Bunny, que la gente se pelee por las entradas. Yo voy al de mi artista favorito, al ‘Conejo Malo’ no voy, gracias”.

