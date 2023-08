Monique Pardo recuerda incidente con Melcochita en ‘La Casa de Magaly’: “Lloré, me afectó bastante”

Magaly Medina confirmó una nueva temporada de ‘La Casa de Magaly’, que se estrenaría este mes con 11 personajes de la farándula que convivirán juntos y serán grabados las 24 horas del día.

Por ello, Monique Pardo fue consultada por su experiencia en el reality de la ‘Urraca’ y recordó su participación en la primera temporada hace 13 años.

“Mis recuerdos fueron extraordinarios y maravillosos. Hubo de todo. Lloré, me asusté, pero me divertí. Descubrí las personalidades de todos. Por ejemplo, Carla Barzotti me adoraba. El hijo de Lucila Campos, Peter Ferrari me defendía”, expresó para El Popular.

Asimismo, confesó que tuvo una mala experiencia con Pablo Villanueva ‘Melcochita’ y a pesar de que pasaron muchos años no olvida ese incidente. “Hubo una escena en la que estoy durmiendo, y él ingresa a mi habitación apoyado por Deysi Araujo. Estaba tan dormida, y él trata de destaparme para ver mi cuerpo. Cuando vi las imágenes lloré porque me afectó bastante. No tienen idea de todo lo que viví ”, manifestó.

Además, la exvedette indica que desea volver a participar en la nueva temporada de ‘La Casa de Magaly’. “ Tengo el mejor de los recuerdos. Me entristece que no me llamen. Estoy viva, activa y bonita. No estoy gorda como antes, pero tengo mi cinturita digna de lucir. Tengo muchas cosas que contar y decir ”, expresó.

