Un equipo de ‘América Hoy’ fueron hasta el domicilio de la mujer que agredió a Andrés Wiese por pasear a su perrita en la vereda fuera de su edificio.

El reportero del programa matutino quiso comunicarse con la agresora del actor nacional, no obstante, no quiso declarar: “ No estoy interesada en decir nada señor, por favor, retírese de mi propiedad... ”, manifestó molesta.

En ese sentido, aseguró que no es una persona pública que necesita pantallas: “ Creo que ya les dije que no hay ningún comentario... No soy una persona pública que necesita publicidad barata para reactivar mi carrera ”, agregó.

Caso Andrés Wiese: Pronunciamiento de la Municipalidad de Miraflores

Andrés Wiese se pronuncia tras protestas frente a vivienda de mujer que agredió a su mascota: “Le espera una denuncia”

El actor denunció la agresión física y verbal que recibió por parte de la mujer a través de sus redes sociales sin imaginar el revuelo que causaría entre los usuarios de internet. Sin embargo, el recordado ‘Nicolás’ de la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’ utilizó sus historias de Instagram para pedir a los protestantes respeto para las demás familias que viven en dicho edificio y calle, pues son ajenas a esta situación. Además, aseguró que tomará acciones legales contra la agresora.

“ Por favor, en ese edificio también viven familias que no tienen nada que ver con lo ocurrido ayer y se están viendo afectadas injustamente por las acciones de una vecina. A esa agresora le espera una denuncia, pero por favor respeto para las otras personas que viven allí y son ajenas a toda esta situación ”, se lee en inicio del post.

“ Finalmente, si alguien amenaza con poner veneno frente a su casa para matar a los perros que pasen por ahí, yo volvería a poner la dirección exacta mil veces más para que nunca pasen por ahí con sus mascotas ”, finalizó.

