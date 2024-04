Julián Zucchi volvió a protagonizar una polémica tras realizar una transmisión en vivo en aparente estado de ebriedad y llorando al revelar que la está pasando mal en medio del conflicto que tiene con Yiddá Eslava.

A través de sus historias de Instagram, la popular ‘Payasita’ salió al frente para apoyar a su amigo de las críticas que está recibiendo, pues algunos consideran que hizo un ‘papelón’.

“ Quisiera tenerte cerca, para abrazarte, para repetirte a cada rato que no tenés que demostrarle nada a nadie, que tu familia, tus amigos y tus hijos sabemos la gran persona que sos. No pienses más en los seguidores en la prensa, en sí quieres no te conocen hablan bien o mal. Conéctate con quienes te aman y nada más ”, escribió Otero.

Posteriormente, Natalia aseguró que las personas que se burlan del argentina carecen de empatía y deberían apoyarlo en estos momentos más complicados.

“ Si se burlan de alguien que está pasando por un momento difícil, como estar alcoholizado y llorando, es una falta de empatía total y falta de comprensión social. Julián Zucchi de tu parte puede ser una oportunidad para cultivar la compasión y el respeto hacia los demás. Y si en lugar de burlarse te ofrecen apoyo y buscan la manera de ayudarte, a esas personas ser agradecido de corazón por que suman para superar tus problemas ”, agregó.

Natalia Otero critica duramente a Yidda Eslava y defiende a Julián Zucchi

La popular ‘Payasita’ aseguró que no soporta ver a Eslava en su papel de ‘víctima’ y también la señaló como una mujer manipuladora que alejó a Julián Zucchi de sus amigos y familia. Además, criticó la carta notarial que Yiddá le mandó al padre de sus hijos para evitar que le responda sus declaraciones.

“Me agota la señora, me enfurece ver su victimización, años siendo un pollerudo, un boludo que acataba todo lo que ella quería y decía. Años alejándote de todos tus amigos, de mí entre otros, de tu familia. Claro el BOLUDO ERAS VOS! QUE HACIAS CASO. Pero que manera tan profesional de manipular, ella una maestra, te destruye a nivel nacional, y luego manda carta notarial para que no puedas aclarar nada”, comentó Natalia Otero.

La también exchica reality continuó criticando a Yiddá y minimizó el audio en el que Julián Zucchi admitió ser infiel. Además, reveló que no es la primera vez que la pareja terminaba y volvía. “Un matrimonio que hace años estaba dañado, ¿me vas a decir que se sorprendió de algo?. Y felicitaciones por ser más BOLUDO AUN, en mandarle un audio a señora diciendo que le fuiste infiel, así te dejaba de romper las BOLAINAS. Yo te pregunto además en cuál de las mil separaciones que tuvieron fue? Porque se separaron varias veces y volvieron o no?”, escribió.

“Era todo tan claro desde afuera, pero imagínate el nivel de ceguera que manejabas que jamás tus amigos los animamos a decirte algo”, finalizó Natalia.

