La actriz Natalia Salas está muy feliz pues pronto se convertirá en mamá de su primer hijo y antes de que esto pase, realizaron su primer baby shower virtual.

Acompañada de su pareja, Natalia Salas disfrutó de este esperado momento y compartió algunas fotos en su cuenta de Instagram.

“Ayer tuvimos nuestro Baby Shower virtual. Mas de 50 conectados entre familiares y amigos... ay fuimos muy felices. Son tiempos diferentes, pero hemos sentido el calor de todos y cada uno de nuestros allegados y eso nos pone el corazón contento. Estaban con nosotros en casa nuestras mamás y mi mejor amiga.Ah, y Los Gatos claro!”, contó Natalia Salas.

Asimismo, dijo estar contenta porque su bebé, a quien llamará Alejandro, es muy querido y esperado.

“Soy feliz y agradezco mucho a Dios porque nuestro #Leandro es súper querido y esperado. Sé y siento que es un niño muy bendecido... y yo me siento privilegiada de llevarlo en mi panza y ser su mamá. No hay día que no agradezca a Dios y a la vida por él. Gracias a ustedes también (mis amenos seguidores) que siempre me hacen llegar sus cariños, buenos deseos y bendiciones para nuestro bebé. Les agradezco enormementeeeeeee. Feliz Domingo para todos”, agregó.

VIDEOS RECOMENDADOS

José Luna: “Mi padre no está acusado de coimero ni de corrupto”

José Luna: "Mi padre no está acusado de coimero ni de corrupto"

TE PUEDE INTERESAR