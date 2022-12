Natalia Salas sigue compartiendo en su redes sociales cómo va su proceso de lucha contra el cáncer de mama, pues se sabe que viene recibiendo quimioterapia. Y es que esta vez, la actriz tuvo que realizar su tratamiento en Navidad.

“Sin duda esta es una Navidad super diferente para mí, sabía que estaría medio indispuesta por la quimio, pero me he sentido un poquito peor de lo que esperaba. Sin embargo, agradezco por todo, incluso por estar así porque estoy en tratamiento para estar mejor después”, dijo mediante su cuenta de Instagram.

Pese a sentirse mal de salud, la artista peruana se muestra bastante optimista para seguir de pie en su tratamiento médico, motivo por el que compartió románticas fotos navideñas con su pareja Sergio Coloma y su pequeño Leandro.

Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que horas previas a la celebración de Navidad, Natalia Salas se dio tiempo para dirigirse a sus seguidores y agradecerles el apoyo incondicional.

“Estoy más sensible de lo normal y es alucinante como no hay un solo día que la gente no me diga cosas lindas, me dé fuerzas, bendiciones, que estoy en sus oraciones y que se me ve linda. Y de verdad les quiero agradecer nuevamente porque todo ese cariño, toda esa fuerza, esa buena vibra, la siento, me hace bien y se los agradezco enormemente, no saben cómo me potencian” , dijo con la voz entrecortada.

TE PUEDE INTERESAR