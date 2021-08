La modelo Natalie Vértiz reveló que continúa trabajando en la recta final de su embarazo. A través de Instagram, la esposa de Yaco Eskenazi contó que tuvo una cita médica y todo está encaminado para dar a luz a su bebé.

“He tenido unos días súper ocupados, haciendo de todo, asegurándome que ya esté todo listo para la llegada del bebé y hoy día justo fue mi cita médica”, explicó Natalie Vértiz.

La modelo admitió que recurrió a métodos como tomar chocolate caliente o comer chifa para intentar acelerar su parto: “Mi doctora dice que todo está encaminadísimo, que estoy muy bien, que no me desespere porque yo le digo ‘ay doctora, me he ido a tomar un chocolate caliente que me recomendaron, voy a comer chifa y no sé qué', olvídense, los menjunjes”.

“Es un proceso natural que tiene que ocurrir cuando sea el momento correcto, así que nada, estoy tratando de mantener la fe y estar lo más calmada posible. Ahorita estoy trabajando y a esperar, a esperar a que quiera llegar nuestro bebé”, escribió Natalie Vértiz.

La esposa de Yaco Eskenazi contó que el bebé está “con un peso ideal”.

Asimismo, Natalie Vértiz dio un consejo a sus seguidoras: “Intenten estar lo más tranquilas posible, yo que tengo 38 semanas de verdad que la espera desespera pero bueno! Último esfuerzo antes de la llegada de nuestro bebé”.

Fuente: Instagram Natalie Vértiz

