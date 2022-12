Este 30 de diciembre de 2022, pocas horas antes del 2023, Natalie Vértiz dedicó un tierno mensaje de Año Nuevo a todas las mujeres que se convirtieron en madres y están dando de lactar.

“El año pasado empezaba así el año, MUERTA de cansancio, de hecho creo que me dio depresión post parto, simplemente entré en estado de shock y no jalaba! Pero lo que siempre me repetía es: esto pasará!”, contó Natalie Vértiz.

“Así que ahora les digo lo mismo a ustedes, a veces en la vida nos toca vivir momentos difíciles, pero pasan al final y luego miras atrás y dices WOW, cuánto avancé y logré salir de ese estado!”, se lee en el post de la esposa de Yaco Eskenazi.

La conductora admitió que ser madre puede ser muy complejo: “La maternidad es hermosa, pero también aterradora, todo el rato vives con el corazón afuera del cuerpo, la responsabilidad es enorme y muchas veces te sientes agotada peeero hay luz al final del túnel! TRUST ME (confíen en mí)”.

“Saludo especial a todas mis mamitas lactantes con pocas horas de sueño (por no decir nada), feliz año! By the way (por cierto), don Leo ya está durmiendo por fin toda la noche, a su año y medio”, señaló Natalie Vértiz.

Foto: Instagram @msperu

