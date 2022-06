La modelo Natalie Vértiz reveló que dejó la lactancia materna exclusiva de su hijo Leo desde que cumplió 9 meses. A través de Instagram Stories, la esposa de Yaco Eskenazi explicó que fue un gran logro, pues a su hijo mayor, Liam, solo le dio lactancia exclusiva por 2 meses.

“Leito tomó LME hasta los 9 meses, mi meta era darle mínimo 6 meses y duramos hasta hace poco, me siento bendecida de poder alimentar a mi bebé con mi cuerpo, realmente no pensé lograrlo porque con Liam no pude darle mi leche más de dos meses... lo único que les puedo decir es que la lactancia NO es fácil, pero sí se puede lograr con mucha dedicación! Cada bebé y mamá es un mundo diferente y no debemos juzgar a ninguna mamá por las decisiones que toma con su bebé. Últimamente siento que esto se ha vuelto un tema que se tiene que tratar con pinzas y no debería ser así”, explicó Natalie Vértiz.

Además, un usuario le preguntó cómo había ‘destetado’ a su bebé. “Mi gordo ni cuenta se dio! Lo dejó en el momento exacto, tal vez si lo dejaba antes otra hubiera sido la historia! Pero les juro que súper bien. Toma su biberón feliz!”, confesó Natalie.

De otro lado, Natalie Vértiz sorprendió al responder “qué es lo más difícil de ser mamá”. Según la modelo, es “sentirse culpable” por las decisiones que toma sobre sus hijos, pues intenta siempre ser una buena mamá:

“Sentirse culpable la mayoría del tiempo. Intentas ser la mejor mamá del mundo y a la vez también ser tu mejor versión. Constantemente me recuerdo que si quiero ser la mejor mamá para mis bebés, debo también ser mi mejor versión en todos los ámbitos. Trabajo mucho por no sentirme ansiosa ni culpable, es algo de todos los días! Vivo con el corazón fuera de mi cuerpo y a la vez vivo pensando cómo hago para superarme. Quiero ser la mejor Natalie posible para ellos y sobretodo para mí. Nuestro momento es ahora”, manifestó.

TE PUEDE INTERESAR

VIDEO RECOMENDADO

Justin Bieber cancela presentaciones por padecer parálisis facial

Justin Bieber con parálisis facial