La denuncia por acoso que hizo el actor Andrés Wiese en sus redes sociales, ha hecho que muchos personajes del medio se pronuncien para brindarle su total apoyo. Una de ellas fue Nataniel Sánchez, quien actualmente se encuentra en España, y lamentó este hecho.

“Vi una publicación que hizo (Andrés), pero nada justifica que la gente se exprese de una manera tan vulgar. Uno puede poner lo que quiera en Instagram y no merece ningún comentario desagradable”, manifestó.

La popular ‘Fernanda’ de “Al fondo hay sitio” dijo sentirse de alguna u otra forma afectada por dichos comentarios.

“El problema es que hay bromas y bromas, pero no se puede permitir ninguna falta de respeto y no podemos cruzar esa línea. “Me dio mucha pena lo que escribían las personas, era muy triste. No entiendo qué cabeza puede pensar en escribir algo así”, expresó.

Recordemos que el recordado ‘Nicolás’ realizó una publicación sobre un postre que había hecho en su hogar mientras viene cumpliendo la cuarentena, sin embargo, innumerables jovencitas comentaron dicho post, con palabras subidas de tono y que rebotaron en los medios.

