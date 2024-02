Nataniel Sánchez confesó el por qué no volvió a ‘Al Fondo Hay Sitio’ como Fernanda de las Casas. La actriz afirmó que fue por un tema de condiciones de la producción.

“ Al Fondo Hay Sitio no era el obstáculo, sino la cabeza, la productora decía si sí o si no. Claramente, ella no era la que no me dejaba estudiar. No tengo conversaciones con AFHS, tuvimos en su retorno, ellos me convocaron, hicimos una reunión”, manifestó Nataniel en una entrevista con Verónica Linares.

Asimismo, la intérprete nacional confesó que interpretar a su personaje le generaba ansiedad, ya que era complicado organizar su agenda por los horarios de las grabaciones.

“ Lo primero que dije en la reunión ‘las condiciones cómo son’ porque yo no vuelvo con las mismas condiciones. Las condiciones eran que me digan mi horario un día antes, que me generó muchísima ansiedad eso porque no te puedes organizar. Ese primer día les dije eso, de las condiciones ”, concluyó.

Nataniel Sánchez estaría pensando en regresar a ‘AFHS’ como ‘Fernanda’: “Si la propuesta es interesante”

Nataniel Sánchez, reconocida por su papel como Fernanda de las Casas en ‘Al fondo hay sitio’, ha dejado una huella imborrable en la audiencia peruana con su actuación como la nieta de Francesca Maldini y el eterno amor de Joel Gonzales.

Aunque la actriz no regresó al programa en sus últimas temporadas, y la actriz peruana viajó a España para continuar con su carrera como actriz, Nataniel estaría considerando aceptar regresar a la icónica serie de América Televisión.

Su romance en la serie con Joel Gonzales, interpretado por Erick Elera, cautivó a los seguidores, estableciendo un vínculo emocional que perdura hasta hoy y que miles de fanáticos quisieran volver a ver en la pantalla.

