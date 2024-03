Nataniel Sánchez regresó al Perú para la promoción de su carrera como cantante, pues desde hace algunos años, radica en España.

En una entrevista con Jesús Alzamora, dio detalles del por qué no quiso formar parte de ‘El Gran Chef Famosos’.

“Lo conversé y lo pensé, pero claro, también había que ponerlo en balanza. Yo siempre las propuestas las analizo, porque digo para tomar una decisión y quedarte tranquila tienes que pensarlo y escucharte (...) El hecho del presupuesto influía todo, porque si yo tengo que venir aquí, tengo que pagar un departamento para vivir, el pasaje para venir ”, manifestó Sánchez.

“ Además es un concurso que no sabes si te van a eliminar en la primera semana, entonces venir para que el sueldo se vaya en eso, entonces, ¿para qué vine? ¿cómo como? ”, agregó.

Nataniel Sánchez revela por qué rechazó volver a ‘Al Fondo Hay Sitio’: No me dejaban estudiar

Nataniel Sánchez estuvo en el podcast de Verónica Linares para hablar sobre su carrera artística y reveló que no volvió a ‘Al Fondo Hay Sitio’ como Fernanda de las Casas por un tema de condiciones de la producción. Asimismo, la actriz dijo que en el pasado tuvo varios problemas.

“Al Fondo Hay Sitio no era el obstáculo, sino la cabeza, la productora decía si sí o si no. Claramente, ella no era la que no me dejaba estudiar. No tengo conversaciones con AFHS, tuvimos en su retorno, ellos me convocaron, hicimos una reunión”, expresó.

En esa misma línea, la intérprete confesó que interpretar a su personaje le generaba ansiedad, pues era complicado organizar su agenda por los horarios de las grabaciones.

“Lo primero que dije en la reunión ‘las condiciones cómo son’ porque yo no vuelvo con las mismas condiciones. Las condiciones eran que me digan mi horario un día antes, que me generó muchísima ansiedad eso porque no te puedes organizar. Ese primer día les dije eso, de las condiciones”, concluyó.

