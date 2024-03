Christian Cueva y su aún esposa Pamela López habrían sido vistos juntos en la camioneta del futbolista, lo que sorprendió al público ante la posibilidad de que ambos hayan retomado su relación sentimental, a pesar del escandalo de infidelidad que protagonizó ‘Aladino’ junto a la cantante de cumbia Pamela Franco.

En medio de las sospechas ante una posible reconciliación, el futbolista utilizó sus historias de Instagram para compartir un curioso mensaje que a despertado aún más dudas en el público.

¿Christian Cueva confirmó reconciliación con Pamela López?

Aunque las imágenes difundidas por el programa de espectáculos ‘Amor y Fuego’, han generado rumores de una posible reconciliación, ninguna de las partes ha salido a confirmar o negar algún tipo de cercanía. Sin embargo, Christian Cueva compartió un devoto mensaje evangélico que podría confirmar que ambos padres habrían retomado su relación.

“El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la Tierra, porque han oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso, y atiende al humilde, más al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás; contra la ira de mis enemigos, extenderás tu mano y me salvará tu diestra”, se lee en la última historia del futbolista.

El curioso mensaje de Christian Cueva.

¿Christian Cueva y Pamela López retomaron su relación?

El pasado lunes 11 de marzo , el programa ‘Amor y fuego’ presentó un video donde se observaría a Pamela López dentro del vehículo de Christian Cueva. De acuerdo con el espacio dirigido por Rodrigo González, la pareja se habría besado y, luego desayunaron en Ancón y finalmente se dirigieron al norte del Perú.

Según las imágenes, la pareja se dirigía al norte del país y durante su trayecto fueron intervenidos por la Policía Nacional. Las imágenes compartidas provocaron todo tipo de reacciones ante la posibilidad de que ambos padres retomaran su relación, tras el escándalo de infidelidad que también involucró a la cantante Pamela Franco.

TE PUEDE INTERESAR