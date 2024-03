Yiddá Eslava se pronunció sobre la residencia que Julián Zucchi adquirió en Argentina, pero aclaró que ambos la compraron.

“ Esa casa la compramos los dos. La compramos para la familia, pero ahora claramente por lógica, es la casa de él con mis hijos y la de acá, la mía con mis hijos ”, manifestó la exchica reality.

Hace unas semanas, Julián decidió mostrar su lujosa mansión en un enlace con ‘América Hoy’ y reveló que está cerca del domicilio de Marcelo Tinelli y Milett Figueroa.

“El barrio es muy tranquilo. Se puede caminar por la calle, pueden andar en bicicleta. Acá no te roban, es muy tranquilo (...) Estoy cuidando a los chicos”, manifestó el argentino.

“Es una casa con mucho esfuerzo, la compré el año pasado, tenía un departamento en Argentina y justo lo vendí. Aquí está el jardín, acá al frente está Millet y Tinelli, en el barrio de al frente”, añadió.

Julián Zucchi es captado besando a reportera que trabajaría con Magaly Medina

Julián Zucchi fue captado mientras protagonizaba un apasionado beso con una desconocida joven en los exteriores de una discoteca el pasado fin de semana.

Según el programa ‘Amor y Fuego’, la mujer sería reportera de espectáculos, sin embargo, Ric La Torres comentó que se trataría de Priscila Mateo, quien trabaja en ‘Magaly TV: La Firme’.

No obstante, es importante mencionar que aún no se ha verificado la identidad de la mujer.

En el video se observa al actor argentino y a la joven apoyados en la pared de la discoteca mientras se besan y dan muestras de afecto.

Asimismo, Julián Zucchi se pronunció ante las cámaras del programa de Rodrigo González y aseguró que solo disfrutaba de un buen momento.

“Si yo estoy en una fiesta y se me acerca alguien y me habla, no le voy a decir ‘no, aléjate, estoy cerrado al amor’”, sostuvo Zucchi.

