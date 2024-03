Yiddá Eslava realizó una transmisión en vivo luego del ampay de Julián Zucchi, donde fue captado besando a una reportera. La exchica reality dijo que el padre de sus hijos puede hacer lo que quiera con su vida porque está soltero.

“ Julián puede hacer de su vida lo que quiera. Tiene todo el derecho de rehacer su vida porque es hombre soltero ”, expresó.

La actriz recordó que cuando la captaron junto a su actual pareja, fue blanco de críticas a pesar de que no estaban besándose.

“ A mí no me ampayaron chapando, a mí me ampayaron agarrándome la mano con Ángel, él me besaba la mano. A mí me juzgaron los machistas de m... ”, sostuvo.

Sobre la mujer que fue captada junto a su expareja, Eslava aseguró que se enteró de todo por redes sociales.

“La muchacha con la que sale no la conozco, yo también recién me he enterado así como ustedes”, manifestó.

Julián Zucchi es captado besando a reportera que trabajaría con Magaly Medina

Julián Zucchi fue captado mientras protagonizaba un apasionado beso con una desconocida joven en los exteriores de una discoteca el pasado fin de semana.

Según el programa ‘Amor y Fuego’, la mujer sería reportera de espectáculos, sin embargo, Ric La Torres comentó que se trataría de Priscila Mateo, quien trabaja en ‘Magaly TV: La Firme’.

Asimismo, Julián Zucchi se pronunció ante las cámaras del programa de Rodrigo González y aseguró que solo disfrutaba de un buen momento.

“Si yo estoy en una fiesta y se me acerca alguien y me habla, no le voy a decir ‘no, aléjate, estoy cerrado al amor’”, sostuvo Zucchi.

