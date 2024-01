Yiddá Eslava fue captada junto a hombre en el aeropuerto de Chiclayo. Aún no se sabe si se trata de su nueva pareja, pues la actriz confirmó que se está dando una oportunidad en el amor.

En el portal Instarándula indicaron que, pese a que no están en una situación romántica, el misterioso sujeto ya ha sido visto con la intérprete peruana en un restaurante.

“No sabemos aún si él es el nuevo galán, puede ser alguien de su equipo de trabajo, pero ya los han ratujeado juntos ayer comiendo”, expresó Samuel Suárez.

Yiddá Eslava tiene nuevo galán tras separación con Julián Zucchi: “Estoy saliendo con alguien”

Yiddá Eslava anunció que está saliendo con alguien luego de separarse de Julián Zucchi tras 11 años de relación. La actriz dijo que no cree en los lutos y actualmente está feliz.

“Quiero mantenerlo bajo mi privacidad, no quiero exponerlo. Pero sí estoy saliendo con alguien, estoy súper feliz, no es del medio. Julián todavía no sabe, ahora le contaré porque esto va a salir jajaja. Estamos conociéndonos (...) Me daría gusto que (Julián) tenga a alguien”, añadió.

