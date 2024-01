Yiddá Eslava reveló que está saliendo con alguien luego de separarse de Julián Zucchi tras 11 año de relación. Además, la actriz resaltó que no cree en los lutos tras una ruptura.

“Él no guarda luto, yo tampoco lo guardo por si acaso. No creo en los lutos porque siento que es una huachafada, es un momento de tiempo nulo para decir: ‘¿Volvemos o no?’. En nuestro caso no porque tenemos las cosas clarísimos, no sentimos que el luto sea necesario”, expresó Eslava.

En ese sentido, la exchica reality fue consultada por la identidad de su nuevo galán, no obstante, dijo que prefiere mantenerlo en privado y aseguró que no es alguien del medio artístico.

“ Quiero mantenerlo bajo mi privacidad, no quiero exponerlo. Pero sí estoy saliendo con alguien, estoy súper feliz, no es del medio. Julián todavía no sabe, ahora le contaré porque esto va a salir jajaja. Estamos conociéndonos (...) Me daría gusto que (Julián) tenga a alguien ”, agregó.

