En la última edición de “Todo se Filtra”, Rosa Fuentes reveló que mantiene una relación amigable con Paolo Hurtado, a pesar de que este le fue infiel en varias ocasiones con Jossmery Toledo. Debido a estos comentarios, Giuliana Rengifo le dijo a la empresaria que no perdone una infidelidad.

“Rosa, el que es infiel una vez, te lo hará siempre. Cada uno sabe lo que vivió en su hogar y tú sabes perfectamente lo que has vivido con él, si por ahí ha habido otra persona (...) porque soy mujer porque he pasado por esas cosas, no perdones”, enfatizó la cantante.

Cabe mencionar que los consejos de Giuliana Rengifo son de su propia experiencia, pues reveló que ella ya pasó por esa misma situación.

“Como dice el dicho: ‘Dios perdona el pecado, pero no el escándalo’. Así que te lo digo, también como mujer, porque he pasado por lo mismo, no perdones. Da todo por tus hijos. Piensa en ti. Ámate tú primero, comienzo por ahí, te lo digo sinceramente”, expresó Giuliana Rengifo.