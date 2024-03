Julián Zucchi fue ‘ampayado’ mientras besaba a una mujer en los exteriores de una discoteca el pasado fin de semana.

De acuerdo con ‘Amor y Fuego’, la joven sería reportera de espectáculos, no obstante, Ric La Torres reveló que se trataría de Priscila Mateo, quien trabaja en ‘Magaly TV: La Firme’. Es importante mencionar que aún no se ha verificado la identidad de la mujer.

En el clip se visualiza al argentino y a la joven apoyados en la pared de la discoteca mientras se besan con mucha pasión.

En ese sentido, Julián Zucchi se pronunció ante las cámaras del programa de ‘Peluchín’ y afirmó que solo disfrutaba de un buen momento.

“ Si yo estoy en una fiesta y se me acerca alguien y me habla, no le voy a decir ‘no, aléjate, estoy cerrado al amor’ ”, expresó Zucchi.

Esta situación se da luego de la ruptura entre Yiddá Eslava y Julián Zucchi en octubre del año pasado.

“La decisión que hemos tomado, ha sido pensada, además es lo mejor para nuestra familia... Cuando uno decide tener hijos, decide formar una familia con esta persona, independientemente de la situación emocional que puedas tener en el futuro con ella. Él siempre va a ser padre de mis hijos y yo siempre voy a ser la madre de sus hijos... está en nosotros seguir en este camino largo de crianza de una forma armoniosa y relajada”, escribió Yiddá en redes sociales.

TAMBIÉN LEE