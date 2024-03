Pamela López y Christian Cueva fueron captados, por ‘Amor y Fuego’, en un aparente momento de cercanía dentro de una camioneta, tras su controvertida separación.

Se sugiere que la esposa del futbolista ha decidido perdonar la infidelidad del jugador de fútbol, quien anteriormente había mantenido un romance paralelo con la cantante de cumbia Pamela Franco en 2018.

En el fragmento del programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, se muestra el instante en que el futbolista se dirige hacia el asiento del copiloto, aproximándose, aunque no se puede confirmar la existencia de un beso.

El avance del programa enfatiza: “¡Tal como lo sospechamos! (...) ¿Pamela no dejará a la gallina de los huevos de oro?”.

¿Pamela López va a perdonar a Christian Cueva?: Brunella Horna hace fuerte revelación

Brunella Horna se pronunció sobre la situación de Christian Cueva y Pamela López. Como se recuerda, el futbolista le dedicó un extenso mensaje de perdón a la madre de sus hijos en redes sociales.

“Espero que ella esté bien y tranquila por sus bebés (...) Nadie sabe qué va pasar, si me preguntas YO, yo pienso que sí se va dar, pero no me gustaría, el tiempo lo dirá”, sostuvo.

En ese sentido, la esposa de Richard Acuña reveló que mantiene contacto telefónica con López y respeta que quiera alejarse al viajar al extranjero.