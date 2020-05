Para Julián Zucchi y Yiddá Eslava es casi como un sueño, de esos que te cuesta despertar, que “Sí, mi amor” se haya estrenado en Netflix, la plataforma en streaming más importante del mundo. Pero los sueños son ilusión, y lo que le sucede a su película es una grata realidad.

“La verdad es que todavía no asimilamos la magnitud de lo que es estar en la plataforma y además que le vaya bien. Netflix la puede estrenar, pero la gente puede no verla, si no la ve nadie, la película va desapareciendo del menú principal. Y con ‘Sí, mi amor’, sucede lo contrario”, expresó el ex Parchis.

Estreno mundial

El filme fue un éxito de taquilla en nuestro país y hoy la cinta se ve en todo el mundo, aunque por allí, algunos hagan un gesto de incredulidad. “Está subtitulada hasta en japonés, y eso nos motiva. El estreno no fue regional, se ve en todos lados y nos emociona ver en un montón de notas que nos llegan y preguntan quién es tal o cuál actor o actriz. En este momento siento un apoyo muy grande de nuestros artistas. Lo que está sucediendo es importante para el cine peruano, abre una puerta muy bonita para nuestras producciones”, manifestó el exchico relality.

TE PUEDE INTERESAR