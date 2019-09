La integrante de Corazón Serrano, Nickol Sinchi, se estrenó como mamita y ha compartido la primera fotografía de su bebé en sus redes sociales. Sin embargo, en la publicación solo se puede ver parte del brazo del pequeño, lo que ha dejado poco satisfechos a sus fans que se mueren por ver la cara del pequeñito.

“Y después de tanta espera llegaste para completar la felicidad en nuestras vidas. Te amamos mi pequeñito hermoso”, escribió la cantante de cumbia.

Esto provocó que vuelva la polémica sobre por qué la joven de 20 años no ha revelado la identidad del padre de su primogénito.

“¿Y el papá?”, preguntó un usuario. Nickol sorprendió mucho con su respuesta: “Aquí conmigo y con el bebé”.

Y como los seguidores insistieron y le pidieron a la cantante que “por favor" publique una fotografía del padre con su bebé, la joven respondió de manera contundente:

“Ok. responderé una vez más, no me gusta exponer a mi familia, ni mi pareja y mucho menos a mi bebé. Si hice la publicación es porque páginas falsas publican fotos falsas. Es mi vida privada, si me apetece poner algo lo pongo y si no, no. Eso se debe respetar”, dejando atónitos a todos su seguidores, quienes dejaron de lado su petición para felicitar a la feliz madre.

[PUEDES LEER] ​Nickol Sinchi y su respuesta cuando le preguntan si está soltera