Tras las críticas en redes sociales por el tatuaje de la Virgen de Guadalupe que se hizo en la espalda, Nicola Porcella se pronunció por primera vez para decir que aún no ha sido terminado como todos piensan.

A través de sus historias de Instagram, el ex conductor de televisión reveló que aún falta retocar y definir su tatuaje en honor a la patrona de México. Él reveló que el motivo por el que no ha sido terminado se debe a que no soportó mucho el dolor de la aguja en su piel. ”Tenía que retocarlo, pero me dolía demasiado. Primera vez que me dolía tanto un tatuaje. Lo dejé, no aguanté y lo he dejado ahí porque faltan un montón de cosas”, señaló.

Vale indicar, que este nuevo diseño fue cuestionado por algunos cibernautas y hasta por sus propios amigos, pues consideraron que no tiene ningún parecido a la Virgen de Guadalupe, sino que se parecía a la imagen de su expareja Angie Arizaga.