El conductor Carlos Galdós no dudó en pronunciarse nuevamente sobre la polémica que se ha generado tras la aparición de Nicola Porcella en el reality mexicano “Guerreros 2020″ producido por Televisa.

Y es que el comediante utilizó su espacio en Radio Capital para expresar sus sorpresa frente a la nueva faceta del chico reality, quien ha sido duramente criticado por el hecho de haber viajado en plena cuarentena impuesta por la propagación del coronavirus, y pese a que las fronteras se encuentran cerradas por el momento.

“Este pata es el que más conoce estos jueguitos. Tiene maestría en enroscar tuerquitas. No es fácil. Una vez he hecho el jueguito de los vasitos, no es fácil. Es tan difícil como ponerle la cola al burro o el juego de las sillas”, mencionó Carlos sarcásticamente.

“Son entrenamientos que Nicola Porcella ha tenido. Él tiene inteligencia para hacer eso y lo hace bien”, agregó.

“Lo que pasa cuando llega un extranjero, uno cree que todos los del país al que representa son así. No, no somos tan idiotas los peruanos, por si acaso”, manifestó.

Asimismo, Galdós se atrevió a bromear con la llegada del excapitán histórico a tierras aztecas. “Nicola Porcella tendría que haberse ido en arca de Noé. No, alucina que está bien, que le vaya bien, fuera de bromas. Que le vaya chévere, que le vaya tan bien como Laura Bozzo que no tenga que volver al Perú (…) Se fue uno menos en el Perú”, finalizó.

