Yolanda Medina, líder de la agrupación femenina Alma Bella, reveló cuánto les ha golpeado esta pandemia por el coronavirus, pues comentó que la madre de una de sus integrantes falleció a causa de esta enfermedad.

“Este virus nos está golpeando muy duro. Yo estoy comiendo arroz con huevo porque los ahorros se están acabando, pero tengo salud, me estoy cuidando. Estamos tristes porque la madre de mi cantante Shirley Mendoza falleció hace unos días, y agradecidas porque la mamá de Emily Vargas se pudo recuperar después de estar bastante afectada”, manifestó.

Asimismo, la artista se muestra indignada por la falta de acción del Gobierno, ya que no han recibido ningún tipo de apoyo en estos tiempos tan complicados.

“No hay apoyo del gobierno, nadie de mi grupo ha recibido bonos ni canastas. El primer mes he apoyado a mis muchachos, pero luego cada uno ha empezado a reinventarse. Parece que para las autoridades solo los actores son artistas, cuando en el país existen más de 70 mil grupos de música que no podemos trabajar”, afirmó.

Yolanda asegura que buscará la manera de salir adelante, así sea trabajando nuevamente en las calles, ya que necesita generar ingresos para poder mantener a su familia.

“Creo que sacaré mi parlante a las esquinas y me pondré a cantar, es un trabajo digno. Como muchos artistas populares he salido desde abajo, he trabajado lavando platos y limpiando casas, no tengo problemas para chambear”, expresó a Trome.

