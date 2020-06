Son muchos los artistas que están preocupados por su futuro, debido a que se han quedado sin ahorros en esta cuarentena impuesta por el gobierno para frenar el avance del coronavirus.

Frente a esta incertidumbre, muchos cantantes, actores y músicos, se han pronunciado mediante sus redes sociales para solicitar la ayuda del Estado, ya que no tienen de qué vivir por el cese de eventos sociales.

Por su parte, la excantante de Corazón Serrano, Leslie Águila decidió salir al frente para defender a sus colegas de los diversos ataques que reciben en redes sociales, y asegura que “no son millonarios”.

“A mí no me han criticado, pero he leído algunos ataques a otros compañeros, y creen que los cantantes somos millonarios, y nos cuestionan por no guardar dinero. Nosotros somos simples trabajadores, yo estoy a cargo de mi familia, tengo deudas en los bancos, con responsabilidades y demás gastos”, comentó inicialmente.

Asimismo, Leslie aseguró no sentir vergüenza por desempeñarse en otras áreas para ganarse la vida, ya que desde pequeña ayudó a su mamá en el comercio ambulatorio: “Desde niña he trabajado vendiendo condimentos y papel higiénico con mi madre en la calle, y mi padre es maestro de obras, por eso siempre he tratado de salir adelante trabajando dignamente”, añadió la vocalista de cumbia.

