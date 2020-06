Ana Siucho y Edison Flores reaparecieron juntos luego del escándalo desatado debido a la filtración de unos chats entre el jugador de la Selección Peruana con una jovencita.

Hace unos días ‘Orejitas’ admitió que conversa siempre con sus fans, pero negó que le haya sido infiel a su esposa: “En mis redes sociales interactúo con mis seguidores. Las personas que me siguen saben que soy muy activo en esta red social, comento fotos, respondo mensajes y videos que me envían. Esto es algo que me gusta y no me parece nada malo”.

Vuelven a mostrarse juntos

Ana Siucho ha demostrado que le ‘resbalan’ las críticas a su esposo y las especulaciones sobre una presunta infidelidad.

Ella realizó un sorteo con sus fans, a propósito del Día del Padre que se celebra este domingo, y quiso involucrar al ‘Orejas’ en este juego. Lo que llamó la atención de la conversación entre ambos es que Siucho bromea con el hecho de que su esposo tiene buena cantidad de seguidoras.

Ana: Tú puedes meterte para el sorteo del Día del Padre, como tú eres hombre y tienes más seguidores hombres

Edison: Noo

Ana: ¿No? ¿Tienes más mujeres? (Dice que) Tiene más seguidoras mujeres

Edison: Sí.

El video fue difundido por la página Break Viral.

