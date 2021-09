El modelo Nicola Porcella sorprendió a propios y extraños al dedicar un mensaje a su hijo Adriano en el que confesó sus deseos de volver a Perú.

A través de las historias de Instagram, Nicola Porcella dedicó cariñosas palabras a su hijo y admitió que todos los días piensa en volver al país.

“Te extraño como no te imaginas. No hay día que no me levante pensando en dejar todo y volver”, escribió Nicola Porcella en la mencionada red social.

Sin embargo, Nicola Porcella reveló que su esfuerzo de trabajar en México tendrá una “recompensa”: “Sé que todo esfuerzo tiene una recompensa y la vamos a tener. Hoy dejo la vida por ti para que siempre te sientas orgulloso. Te amo, hijito hermoso”, se lee en la publicación de Nicola.

Fotos: Instagram Nicola Porcella

Guerreros México no tendría tercera temporada

Cabe resaltar que “Guerreros 2021″ concluirá este jueves 16 de septiembre en Mi canal 5, de Televisa. El reality se despediría con bajo rating, una de las razones por las que no tendría una tercera temporada.

En ese sentido, Nicola Porcella se despediría de Televisa. El modelo peruano fue parte de la primera y de la segunda temporada de “Guerreros”.





