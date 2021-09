Nicola Porcella, participante de ‘Guerreros México’, confirmó que no vendrá a Perú para la revancha entre el equipo azteca con los competidores de ‘Esto Es Guerra’. “Por lo que he hablado con mi familia, es un 99.9% que no. De repente, los otros chicos sí van, pero lo que soy yo, no”, comentó en sus redes sociales sin explicar los motivos por el que decidió no regresar a Lima. | VIDEO: nicolaporcella12