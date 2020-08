Nicola Porcella nunca se imaginó que iba a ser acusado de agresión en el reality “Guerreros 2020″, donde el último martes pasó un incómodo momento cuando protagonizaba un intercambio de palabras con su compañera Macky González.

De pronto, esta joven aseguró que el modelo peruano la había agredido: “¡Nicola, me acabas de empujar, me acabas de empujar!”.

La conductora del espacio, Tania Rincón, rápidamente salió a culpar a Nicola y le pidió respeto para Macky: “Atención a lo que voy a decir: hay maneras de decir las cosas y de solicitarlas. Todas aquí son tus compañeras y las tienes que respetar. En ningún momento puedes aventar a Macky ni a nadie (...) Aquí y en China se respeta a tus compañeras y a las mujeres, punto”

En todo momento, Nicola Porcella negó haber agredido a su compañera. Tras el programa y luego de revisar todas las cámaras, el reality confirmó que el peruano no solo no empujó a Macky, sino que ni siquiera la tocó.

En ese sentido, la conductora del programa se disculpó con Nicola: “Siento que no tengo cara, me siento super apenada. Te pusimos en una situación, en una vitrina donde no tendrías que haber estado en ningún momento. Solo quiero que entiendas el contexto de la situación”.

