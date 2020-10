Nicola Porcella está que salta de un pie de alegría, pues por fin su soñada internacionalización se podría dar gracias a Maripily Rivera, su ex compañera del reality “Guerreros 2020”. Él compartió en sus historias de Instagram unas imágenes cuando es entrevistado por la cadena americana para hablar de la puertorriqueña.

Y es que en el video que colgó Maripily en su Instagram, posa misma Eva en el paraíso haciendo que su cuenta de Instagram reventara de visitas sobre todo los caballeros, que pudieron apreciar a la chica realitie totalmente desnuda y en pose boca abajo. Trascendió que Nicola habría grabado esas imágenes, pero durante la entrevista que le hizo el programa “Suelta la sopa” él lo negó.

“Ese día (que Maripiy posó desnuda) me levanté tarde. Luego, estaba haciendo mis cosas y mi novia me marca y me dice: 'Nicola tu no habrás grabado? Y le mandé mi foto en la ducha porque no sabía de que me estaba hablando. Pero no fui yo sino su masajista (quien la grabó)”, se le escucha a Porcella durante la entrevista.

Vale indicar, que su primer salto al lente internacional fue a través de la portada de la revista ‘Hola USA’. y ahora en el programa “Suelta la sopa”, espacio conducido por Jorge Bernal, Karla Gómez, Juan Manuel Cortés, Vanessa Claudio y Luis Alfonso Borrego.