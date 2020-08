Nicola Porcella a través de su cuenta de Instagram reveló dos hechos importantes en su vida, la primera que hace tiempos sus labios no han besado a nadie. Al mismo estilo que su ex compañero de “Esto es Guerra”, Gino Assereto, quien reveló hace un año no ha besado a nadie.

“¿Hace cuanto no das un beso?” fue de las preguntas que quiso responder Porcella quien la compartió en su red social, acompañado de un fondo musical donde se toca la cara, se pone pensativo y dice “hace mucho tiempo”. precisó.

En otro momento, el integrante de Los Leones confesó que está suelto en plaza y aunque lo relacionen con su capitana Macky González, sigue solterito. “Yo estoy solo (en este departamento), solo como un perro”, dijo Porcella. Inmediatamente, Paulette Gallardo, su compañera de “Guerreros 2020″ le respondió: “Amigo, ya no vas a estar solo. Ya me voy a vivir contigo”.

Pero cabe precisar, que Paulett es gay y fue a visitar a Nicola a su departamento con su pareja Rifka Queruel Nussbaum, wquien solo atinó a sonreír.

SE CORTA LOS DEDOS

De otro lado, Porcella contó también que en México él se cocina solo. “La prueba son mi dedos, acá tengo una cortada, acá también y acá medio pelado mi dedo”, sostuvo.