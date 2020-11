Nicola Porcella sorprendió a propios y extraños al contar que muchas personas le recomendaron no regresar al Perú luego de su participación en un reality de Televisa, en México.

En diálogo con “América Espectáculos”, el modelo aseguró que volver a su país no ha sido “retroceder” pues, según él, ya logró internacionalizarse.

“A mí mucha gente me dijo ‘ah, no regreses a Perú, es retroceder’. Para mí regresar a Perú no es ningún retroceso, Perú es mi casa, si se presenta alguna oportunidad, algún proyecto en el cual me siga haciendo crecer, creo que ya pude internacionalizarme, creo que hice una buena tarea”, señaló Nicola Porcella.

Nicola Porcella también reveló que tenía una propuesta de trabajo con la productora mexicana Magda Rodríguez, pero tras su fallecimiento no sabe qué ocurrirá: “Yo tenía planes con Magda, ella me había propuesto algo y lamentablemente pasó esto, todo está en manos de Dios, Dios por algo hace las cosas. De repente me tengo que quedar acá”.

De otro lado, Nicola Porcella no descartó ingresar a “Esto es guerra": ”No he tenido acercamiento con nadie, no me han llamado (...) yo quiero ver a “Esto es guerra” siendo el número 1″.

Nicola Porcella habló sobre quedarse en el Perú - diario ojo

VIDEOS RECOMENDADOS

Yahaira Plasencia habló sobre Jefferson Farfán

Yahaira Plasencia sobre Farfán - Ojo

TE PUEDE INTERESAR