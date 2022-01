Desde hace varios meses, Nicola Porcella no deja de lanzar indirectas sobre “Esto es guerra”. Y aunque “Guerreros México” llegó a su fin, el chico reality volvió a lanzar sus polémicos comentarios.

A través de Instagram Stories, un usuario preguntó a Nicola Porcella “por qué se fue” de “Esto es guerra”. El chico reality aseguró que fue echado del reality; sin embargo, afirmó que esa experiencia le sirvió para aprender.

“No me fui, me sacaron jajajaja. Pero hoy agradezco todo lo que me pasó, me ayudó a crecer, madurar, ser mejor persona. Nadie es perfecto y todos cometemos errores, solamente hay que saber reconocerlo y mejorar”, escribió.

Además, Nicola Porcella aprovechó para afirmar que su llegada a Televisa fue por mérito propio: “Y bueno, llegué a Televisa SOLO, para que quede claro que los dueño de EEG jamás hablaron por mí como se dice, y me abrí camino en un mercado que para mí era un sueño”.

Asimismo, cuando le preguntaron si le gustaría estar en otro reality en Perú, Nicola Porcella señaló que ya no quería trabajar en realities, pese a que recientemente etiquetó a varios programas de competencias en su cuenta de Instagram.

“Lo que pasa es que ya no quiero hacer más reality, por eso me estoy regresando a México, porque tengo una reunión muy importante para algo que quiero hace mucho tiempo y que por fin espero poder terminarlo, pero hay que ver qué tipo de reality y en qué canal”, expresó.

Fuente: Instagram Nicola Porcella

