El exchico reality Nicola Porcella ha dicho en reiteradas oportunidades que nunca volvería a “Esto es guerra”; sin embargo, recientemente admitió que quería otra oportunidad en el reality de América Televisión.

“¿Volverás a EEG?”, preguntó un usuario a través de Instagram Stories. La expareja de Angie Arizaga explicó que estar en México lo hizo extrañar todo lo que dejó en Perú, por lo que pensó en darse otra oportunidad con EEG.

“Hace poco estar lejos me hizo extrañar todo acá, y pensé en algún momento hablar con los que tenía diferencias por cosas que me parecieron injustas en su momento y darnos una oportunidad más”, escribió Nicola Porcella.

Sin embargo, Nicola Porcella aclaró que rápidamente notó que lo mejor era seguir luchando por sus sueños en México y no volver a EEG porque “no valía la pena”.

“Luego me di cuenta que no valía la pena volver al mismo lugar sino buscar crecer y entender que por algo pasa todo. Así que no, jaja, ya se cerró eso y me regreso a México a buscar lograr mis sueños”, se lee en la publicación.

Foto: Instagram Nicola Porcella

