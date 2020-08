Nicola Porcella terminó echando a su entrañable amigo Rafael Cardozo en plena televisión, durante el programa “En Boca de Todos” cuando Carloncho le preguntó si es verdad que el garoto se quiere ir a México y formar parte de “Guerreros 2020″.

“Si se quiere venir, no mientas”, dijo Nicola Porcella, asegurando que Rafael Cardozo tendría la intensión de irse a México y dejar Perú, pero el participante de “Esto Es Guerra”, respondió: “Yo soy peruano pe”.

Amistad.

Por otro lado, Nicola Porcella reconoció la gran amistad que hay entre él y Rafael Cardozo. “Yo a Rafael le agradezco, es el amigo pesado al que debes escuchar. Era como mi papá porque todo lo que me dijo terminó pasando, si lo hubiera escuchado, no me hubiera pasado tantas cosas en la vida”.

Por su parte, Rafael Cardozo recordó que tenían muchos planes juntos y hasta bromeó pidiéndo que hable con la productora de “Guerreros 2020″. “Teníamos tantos sueños juntos, de conducir programas de tv, pero estoy contento porque está en un lugar que muchos quieren estar. Habla con la productora”.

Sobre la posibilidad de que Nicola Porcella vuelva a “Esto Es Guerra”, Rafael Cardoso, respondió: “Estuvo hablando de volver al Perú, pero evalúa eso amigo”, a lo que el exguerrero respondió: “No Rafa, Peter ya sabe cuánto vale mi carta-pase y no tiene ahorita para pagarme”.

VIDEOS RECOMENDADOS

Alejandra Baigorria: Conductores no le creen respuesta sobre Said Palao

Alejandra Baigorria: Conductores no le creen respuesta sobre Said Palao-OJO

TE PUEDE INTERESAR