Nicola Porcella a través de su cuenta de Instagram respondió algunas preguntas de sus seguidores de “Guerreros 2020″ y eran relacionadas a su estadía en México, donde participa en el reality mexicano.

“La idea es quedarme aquí en México, radicar, pero uno nunca sabe, Mi familia está allá (en Perú). Pero pregúntenle a Peter Fajardo (productos de EEG) si nos quiere llevar a mí y a Yaco (Eskenazi) de nuevo (risas)”, señaló Porcella.

Sin embargo, el integrante de Los Leones dijo que “no, mi idea es quedarme acá (en México), pero la idea es no cerrarnos las puertas”, añadió no sin antes pedir que María Fernández Quiroz, más conocida como “Ferka” vuelva a su equipo. Ella es su compañera de realitie e hizo votos para que vuelva al reality tras sufrir una lesión.

“Es una baja importante, no es atleta, pero no necesita brillar, tiene luz propia. Así que ‘Ferka’ tienes que volver”, dijo el chico realitie .

SE FUE A VISITAR OTRA VEZ A LA VIRGEN DE GUADALUPE

De otro lado, Nicola Porcella aprovechó su domingo para visitar otra vez la basílica de la Virgen de Guadalupe. “Días de agradecimiento, me voy a misa a agradecerle a la virgencita, a Dios por todas las cosas que me da, por todo lo que me ayuda. Muchas bendiciones y pasen un feliz domingo”, expresó.