Desde Dinamarca, Isabella Taulund, la novia del lateral de la selección peruana, Oliver Sonne, se unió al emocionante debut del popular ‘Vikingo’ con la ‘Blanquirroja’.

Recordemos que la joven modelo tuvo que esperar casi 50 minutos para poder ver en acción a su novio. Además, se llevó una gran sorpresa al escuchar que la hinchada peruana pedía a gritos el ingreso de Sonne a las canchas.

Isabella Taulund compartió una fotografía del popular ‘Vikingo’ en su cuenta de Instagram, acompañada de tres corazones en color blanco y rojo simulando la bandera peruana.





Jorge Fossati se molestó con hinchas en Matute por pedir a Oliver Sonne

Durante una conferencia de prensa, Jorge Fossati habló sobre su primera victoria al mando de la selección peruana ante Nicaragua. No obstante, el entrenador no quedó conforme con todo lo que ocurrió en el Estadio Alejandro Villanueva, pues expresó su molestia con la tribuna, quien le pida a gritos el ingreso de Oliver Sonne.

“Me preguntaste por Sonne. No estaban calentando todos, estaban algunos que eran los posibles cambios, los que habíamos trabajado. La verdad, a mí no me hizo ninguna gracia que el estadio completo me pidiera por un jugador”, expresó Jorge Fossati.

Luego continuó con: “si lo ignoré, es porque el último que debe verse perjudicado es el jugador, él no tiene la culpa”.