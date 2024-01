Paola Suárez, amiga de Wendy Guevara, fue brutalmente golpeada por su novio Jesús Castro Gómez. Luego de la noticia, el sujeto apareció y decidió declarar para algunos medios mexicanos.

Al ser cuestionado por la agresión a la influencer, Castro Gómez dijo que la influencer mexicana intentó ahorcarlo y la demandará por calumniarlo.

“ No, yo no me encuentro prófugo yo estoy afuera de Prevención para poner mi demanda contra ella y todo lo que dicen en redes sociales. Por eso yo vengo aquí a dar la cara ”, afirmó.

Asimismo, el joven dijo que las agresiones que presenta la creadora de contenido fueron causadas por una lámpara, cuando ella se cayó de su cama.

“ Los dos andábamos drogados y cuando ella me estaba ahorcando yo la aventé y se cayó, a lado de su cama hay una lámpara y ahí fue donde se pegó en la cara. Porque yo con otra cosa no le pegué. Y de lo que dicen que yo la aventé no es cierto, porque yo ya estaba afuera ”, manifestó.

¿Cuál es el estado de salud de Paola Suárez?

Desde el hospital, la ganadora de ‘La Casa de los Famosos México’ realizó un EN VIVO junto a Paola, quien está totalmente desfigurada. Ella se encuentra con dos costillas fracturadas y el tabique nasal roto, por lo que necesita una operación urgente. Además, la joven de 31 años sufrió un grave daño en la córnea y podría perder el ojo.

A través de Instagram, Paola Suárez había anunciado su compromiso con Jesús Castro Gómez, sin imaginar que horas después sería masacrada por la persona que le juró amor eterno.

“Comadres pues me les caso, me acaban de sorprender, siento bonito ay”, escribió en sus redes.

Luego de viralizarse la noticia, la influencer compartió una publicación en sus redes sociales donde cuestiona a su pareja por agredirla.

“ No entiendo por qué fue todo esto si sabes que te quiero mucho, nos comentaron que estoy a punto de perder el ojo, me quebraste dos costillas, me agarraste a patadas en el suelo. Nunca pensé que llegaras a esto y un día antes me habías pedido matrimonio ”, expresó.

