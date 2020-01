Nubeluz evalúa llevar espectacular show al extranjero

Nerviosas, pero con mucha energía así se encuentran Almendra Gomelsky, Xiomara Xibille, Lily Braun, las dalinas del recordado programa Nubeluz, que esperan con muchas ansias reencontrarse con el público. Tanta es la expectativa por el espectáculo que presentarán en Lima, que gestionan la posibilidad de que se puedan presentar en otros países tras celebrarse los 25 años de creación del programa infantil de mayor éxito en el Perú.

"Hay posibilidad que podamos ir a otros países como Colombia y Argentina, además del interior del país. Nada está concreto, pero existe esa posibilidad. Si se hace tendría que ser ahora porque cada uno ha hecho su carrera y es bien difícil que podamos coordinar luego", señaló la recordada cíndela de Nubeluz, Rosanna Fernández Maldonado.

Asimismo, sostuvo que en este espectáculo de Nubeluz se recordará a Lucho Carrizales, el fallecido productor del espacio infantil, al igual que a la dalina Mónica Santa María. "No será un homenaje, sino recordar a la gente que estuvo en el programa. Fuimos un equipo inmenso de 200 personas, toda una familia que trabajó durante años juntos. De acá no va ver la celebración de los 30 años, por eso estamos dando lo mejor de nosotros para que este espectáculo salga bonito", indicó.

ALMENDRA GOMELSKY: LOS REALITIES SON PARA JÓVENES

Por otro lado, Almendra Gomelsky contó que este espectáculo de Nubeluz es para toda la familia. Además se animó a señalar que los niños no tienen un programa que vele por ellos, pues para ella los realities está dirigido para otro tipo de público.

"Los realities son para los adolescentes y no tan jóvenes. Acá existe competencia, pero cuando se aborda la vida personal ya no me gusta. No lo veo mal, pero los más pequeñosa tienen aún ilusiones por los juegos, ellos necesitan ver otras cosas", sostuvo Almendra Gomelsky .

Entre tanto, Xiomy y Lily sostuvieron que están emocionadas por reencontrarse con el público, pues "la gente va recordar su niñez, van a ser niños otra vez", señalaron. Vale indicar, que este espectáculo traerá de vuelta no solo a las dalinas, sino a las cindelas y golmodis.

Cabe mencionar, que Nubeluz irá del 08 al 14 de febrero en el Parque de la Exposición. Las entradas están a la venta en Teleticket.