¿Nueva pareja? Andrea Llosa se muestra cariñosa junto a nuevo galán tras divorcio: “Disfruta”

Andrea Llosa, reconocida periodista y comunicadora, ha sorprendido a sus seguidores al compartir en sus redes sociales una serie de fotos junto a quien parece ser su nueva pareja sentimental. La conductora de ATV se habría dado una nueva oportunidad en el amor desde su divorcio hace algunos años.

Como se recuerda, Andrea Llosa mantuvo una larga relación con su ahora exesposo y padre de sus hijos Luis Ávalos. Además, la periodista aseguro mantener una buena relación con su expareja.

¿Andrea Llosa presentó a su nueva pareja?

La tarde de hoy miércoles 13 de marzo, Andrea Llosa compartió a través de su cuenta de Instagram una serie de fotografías en las que se le veía muy cerca a un hombre. Ella reveló el nombre de su aparente nuevo galán en la descripción de su publicitación al escribir “Pablo” acompañado de un emoji de corazón.

Sus seguidores en redes sociales reaccionaron efusivamente a las fotografías y le regalaron palabras de aliento a la comunicadora. “ Me muiiiiroooo Pablo entrando a Chollywood”, “Ay q lindooo”, “Bellos, felicidades Andrea! Mereces la dicha de tener un amor bonito, un amor recíproco. Tu rostro lo dice todo”, “Está churro tu Pablo y tu más regia que nunca. Disfruta ”, son algunos de los comentarios que se lee en la publicación.

¿Cómo es la relación de Andrea Llosa y su exesposo Luis Ávalos?

Por otro lado, en una entrevista para Trome, Andrea Llosa habló sobre su exesposo, Luis Ávalos, señalando que no tendría problemas si él tuviera una nueva pareja, aunque admitió no estar al tanto de su situación sentimental actual. “Está bien. No sé si tenga, pero normal”, confesó la conductora de ATV.

“ Al contrario, soy amorosa, detallista, respetuosa ”, dijo en inicio y luego aclaró que no es ‘tóxica’ cuando está en una relación. “ Eso sí. No soy tóxica, demandante suena más bonito ”, comentó Llosa para Trome.





