Luego que la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema no admitiera el recurso de nulidad presentada por la defensa de Abencia Meza a la sentencia de 30 años de prisión, dictada en 2012, por el asesinato de su expareja Alicia Delgado Hilario, la “Reina de las parranditas” no se rinde y apelará, pues “esto no es final”, así lo advirtió Olga Meza, hermana de la cantante.

“Ella esperaba tanto tiempo su libertad, todos estábamos seguros que iba a salir. Cómo es posible que los jueces ratifiquen la sentencia. Las cosas no están bien, el juicio no ha estado bien llevado. Deberían ponerse una mano al pecho y no dejarse llevar por ser un caso mediático, las cosas como son”, señaló vía enlace telefónico Olga Meza con el diario Ojo.

Consultada sobre qué le dijo Abencia, Olga sostuvo que “ella va esperar y seguirá con el proceso. Sabe que existen muchas fallas y no lo digo solo yo, sino la mayoría de personas profesionales que se me han acercado a decirme que no están de acuerdo con este tema. No se por qué se ensañan con mi hermana”, indicó.

Respecto a si cree que la medida de los jueces haya sido por la opción sexual de Abencia, Olga lo desconoce. “Sobre eso no podría hablarte. Ella es un ser humano que piensa y siente como todas nosotras. Acá no la pueden juzgar por eso. La familia tiene la esperanza que este año salga libre, tenemos todas las pruebas. Nosotros vamos a agotar todos los medios porque esto no esta bien. No sé que tienen en la cabeza (los jueces), no han sabido hacer bien su trabajo”, precisó.

“Esto es demasiado, es una injusticia, si el Tribunal Constitucional (declaró nula la resolución de la Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema de Justicia) y ahora (la Corte Suprema le ratifica la sentencia) están locos. ¿No son personas capacitadas? Se están contradiciendo entre ellos”, manifestó la hermana de Abencia, quien reveló que esta medida del ente judicial no los tomó por sorpresa.

“La primera vez si, pero ahora lo que venga para adelante no nos sorprende. Hemos esperando tanto tiempo. Tenemos fe que ella va salir y limpia”, sentenció.

VIDEOS RECOMENDADOS

mujer embarazada murió tras explosión en VES- Diario OJO

TE PUEDE INTERESAR